Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Клычков Иван
Рождение ребёнка
12.09.1942
Дочь: Якушева Раиса
Отец ребёнка: Клычков Иван
Куйбышевская обл., пос. Кашпир-Рудник
Рождение ребёнка
1955
Сын: Клычков Александр
Отец ребёнка: Клычков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева Ольга
Отец ребёнка: Клычков Иван
Смерть
Неизвестно