Боргезе (Олсуфьева) Дарья Васильевна
Место рождения
Дата рождения05.06.1909
Дата смерти05.02.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1909
Бракосочетание
30.09.1931
г. Флоренция, Тоскана, Королевство Италия
Рождение ребёнка
28.07.1932
Дочь: Боргезе Елена Мария Нивес
Отец ребёнка: Боргезе Жунио Валерио Сципионе Геццо Маркантонио Мария деи Принчипи
г. Рим, Лазио, Королевство Италия
Рождение ребёнка
29.09.1933
Сын: Боргезе Паоло Валерио Василий
Отец ребёнка: не указан
г. Рим, Лазио, Королевство Италия
Рождение ребёнка
30.04.1940
Отец ребёнка: Боргезе Жунио Валерио Сципионе Геццо Маркантонио Мария деи Принчипи
г. Рим, Лазио, Королевство Италия
Рождение ребёнка
09.02.1942
Сын: Боргезе Андрэ
Отец ребёнка: Боргезе Жунио Валерио Сципионе Геццо Маркантонио Мария деи Принчипи
г. Рим, Лазио, Королевство Италия
Смерть
05.02.1963
г. Кайянелло (Казерта), Итальянская Республика