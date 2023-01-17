Боргезе (Олсуфьева) Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боргезе (Олсуфьева) Дарья Васильевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

05.06.1909

Дата смерти

05.02.1963

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1909

Отец: Олсуфьев Василий Алексеевич

Мать: Олсуфьева Ольга Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
30.09.1931

Муж: Боргезе Жунио Валерио Сципионе Геццо Маркантонио Мария деи Принчипи

г. Флоренция, Тоскана, Королевство Италия
Рождение ребёнка
28.07.1932

Дочь: Боргезе Елена Мария Нивес

Отец ребёнка: Боргезе Жунио Валерио Сципионе Геццо Маркантонио Мария деи Принчипи

г. Рим, Лазио, Королевство Италия
Рождение ребёнка
29.09.1933

Сын: Боргезе Паоло Валерио Василий

Отец ребёнка: не указан

г. Рим, Лазио, Королевство Италия
Рождение ребёнка
30.04.1940

Сын: Боргезе Ливио Джузеппе

Отец ребёнка: Боргезе Жунио Валерио Сципионе Геццо Маркантонио Мария деи Принчипи

г. Рим, Лазио, Королевство Италия
Рождение ребёнка
09.02.1942

Сын: Боргезе Андрэ

Отец ребёнка: Боргезе Жунио Валерио Сципионе Геццо Маркантонио Мария деи Принчипи

г. Рим, Лазио, Королевство Италия
Смерть
05.02.1963
г. Кайянелло (Казерта), Итальянская Республика
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