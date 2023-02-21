Боргезе Ливио Джузеппе
Место рожденияг. Рим, Лазио, Королевство Италия
Дата рождения30.04.1940
Дата смерти22.09.1989
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1940
Отец: Боргезе Жунио Валерио Сципионе Геццо Маркантонио Мария деи Принчипи
Мать: Боргезе Дарья Васильевна
г. Рим, Лазио, Королевство Италия
Рождение ребёнка
1970
Сын: Боргезе Марк Антонио
Мать ребёнка: Валлоне Пьера
Бракосочетание
13.10.2001
Жена: Д’Аморе Франческа
г. Рим, Лазио, Республика Италия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боргезе Дарья
Мать ребёнка: Валлоне Пьера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боргезе Никколо
Мать ребёнка: Валлоне Пьера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боргезе Ливия
Мать ребёнка: Валлоне Пьера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валлоне Пьера
Смерть
22.09.1989
г. Сперлонга, Латина, Лацио, Республика Италия