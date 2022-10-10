Боргезе Ливио Джузеппе
мужской, родился 30.04.1940, г. Рим, Лазио, Королевство Италия
умер 22.09.1989, г. Сперлонга, Латина, Лацио, Республика Италия
ОтецБоргезе Жунио Валерио Сципионе Геццо Маркантонио Мария деи Принчипи06.06.1906 г.р.
МатьБоргезе (Олсуфьева) Дарья Васильевна05.06.1909 г.р.
Супруги
Д’Аморе ФранческаНеизвестно г.р.
Валлоне Пьера21.02.1941 г.р.
Дети
Боргезе Марк Антонио1970 г.р.
Боргезе ДарьяНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1940
Отец: Боргезе Жунио Валерио Сципионе Геццо Маркантонио Мария деи Принчипи
г. Рим, Лазио, Королевство Италия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боргезе Дарья
Мать ребёнка: Валлоне Пьера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боргезе Никколо
Мать ребёнка: Валлоне Пьера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боргезе Ливия
Мать ребёнка: Валлоне Пьера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валлоне Пьера
Рождение ребёнка
1970
Сын: Боргезе Марк Антонио
Мать ребёнка: Валлоне Пьера
Смерть
22.09.1989
г. Сперлонга, Латина, Лацио, Республика Италия
Бракосочетание
13.10.2001
Жена: Д’Аморе Франческа
г. Рим, Лазио, Республика Италия