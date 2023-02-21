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Боргезе Ливио Джузеппе

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Место рождения

г. Рим, Лазио, Королевство Италия

Дата рождения

30.04.1940

Дата смерти

22.09.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1940

Отец: Боргезе Жунио Валерио Сципионе Геццо Маркантонио Мария деи Принчипи

Мать: Боргезе Дарья Васильевна

г. Рим, Лазио, Королевство Италия
Рождение ребёнка
1970

Сын: Боргезе Марк Антонио

Мать ребёнка: Валлоне Пьера

Бракосочетание
13.10.2001

Жена: Д’Аморе Франческа

г. Рим, Лазио, Республика Италия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боргезе Дарья

Мать ребёнка: Валлоне Пьера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боргезе Никколо

Мать ребёнка: Валлоне Пьера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боргезе Ливия

Мать ребёнка: Валлоне Пьера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валлоне Пьера

Смерть
22.09.1989
г. Сперлонга, Латина, Лацио, Республика Италия
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