Боргезе Ливио Джузеппе 30.04.1940 — найти родственников по фамилии на Familio

Боргезе Ливио Джузеппе

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 30.04.1940, г. Рим, Лазио, Королевство Италия

умер 22.09.1989, г. Сперлонга, Латина, Лацио, Республика Италия

Отец
Боргезе Жунио Валерио Сципионе Геццо Маркантонио Мария деи Принчипи06.06.1906 г.р.
Мать
Боргезе (Олсуфьева) Дарья Васильевна05.06.1909 г.р.
Супруги
Д’Аморе ФранческаНеизвестно г.р.
Валлоне Пьера21.02.1941 г.р.
Дети
Боргезе Марк Антонио1970 г.р.
Боргезе ДарьяНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1940

Отец: Боргезе Жунио Валерио Сципионе Геццо Маркантонио Мария деи Принчипи

Мать: Боргезе (Олсуфьева) Дарья Васильевна

г. Рим, Лазио, Королевство Италия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боргезе Дарья

Мать ребёнка: Валлоне Пьера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боргезе Никколо

Мать ребёнка: Валлоне Пьера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боргезе Ливия

Мать ребёнка: Валлоне Пьера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валлоне Пьера

Рождение ребёнка
1970

Сын: Боргезе Марк Антонио

Мать ребёнка: Валлоне Пьера

Смерть
22.09.1989
г. Сперлонга, Латина, Лацио, Республика Италия

Бракосочетание
13.10.2001

Жена: Д’Аморе Франческа

г. Рим, Лазио, Республика Италия

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