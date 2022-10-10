Валлоне Пьера
женский, родилась 21.02.1941, г. Галатина, Лечче, Апулия, Королевство Италия
Супруги
Боргезе Ливио Джузеппе30.04.1940 г.р.
Дети
Боргезе Марк Антонио1970 г.р.
Боргезе ДарьяНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Галатина, Лечче, Апулия, Королевство Италия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боргезе Дарья
Отец ребёнка: Боргезе Ливио Джузеппе
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боргезе Никколо
Отец ребёнка: Боргезе Ливио Джузеппе
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боргезе Ливия
Отец ребёнка: Боргезе Ливио Джузеппе
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1970
Сын: Боргезе Марк Антонио
Отец ребёнка: Боргезе Ливио Джузеппе