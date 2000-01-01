Валлоне Пьера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валлоне Пьера

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Место рождения

г. Галатина, Лечче, Апулия, Королевство Италия

Дата рождения

21.02.1941

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Галатина, Лечче, Апулия, Королевство Италия
Рождение ребёнка
1970

Сын: Боргезе Марк Антонио

Отец ребёнка: Боргезе Ливио Джузеппе

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боргезе Дарья

Отец ребёнка: Боргезе Ливио Джузеппе

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боргезе Никколо

Отец ребёнка: Боргезе Ливио Джузеппе

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боргезе Ливия

Отец ребёнка: Боргезе Ливио Джузеппе

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боргезе Ливио Джузеппе

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