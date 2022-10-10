Валлоне Пьера 21.02.1941 — найти родственников по фамилии на Familio

Валлоне Пьера

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 21.02.1941, г. Галатина, Лечче, Апулия, Королевство Италия

Супруги
Боргезе Ливио Джузеппе30.04.1940 г.р.
Дети
Боргезе Марк Антонио1970 г.р.
Боргезе ДарьяНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Галатина, Лечче, Апулия, Королевство Италия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боргезе Дарья

Отец ребёнка: Боргезе Ливио Джузеппе

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боргезе Никколо

Отец ребёнка: Боргезе Ливио Джузеппе

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боргезе Ливия

Отец ребёнка: Боргезе Ливио Джузеппе

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боргезе Ливио Джузеппе

Рождение ребёнка
1970

Сын: Боргезе Марк Антонио

Отец ребёнка: Боргезе Ливио Джузеппе

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