Валлоне Пьера
Место рожденияг. Галатина, Лечче, Апулия, Королевство Италия
Дата рождения21.02.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Галатина, Лечче, Апулия, Королевство Италия
Рождение ребёнка
1970
Сын: Боргезе Марк Антонио
Отец ребёнка: Боргезе Ливио Джузеппе
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боргезе Дарья
Отец ребёнка: Боргезе Ливио Джузеппе
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боргезе Никколо
Отец ребёнка: Боргезе Ливио Джузеппе
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боргезе Ливия
Отец ребёнка: Боргезе Ливио Джузеппе
Бракосочетание
Неизвестно