Боргезе Елена Мария Нивес
женский, родилась 28.07.1932, г. Рим, Лазио, Королевство Италия
умерла 30.12.2004, г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика
ОтецБоргезе Жунио Валерио Сципионе Геццо Маркантонио Мария деи Принчипи06.06.1906 г.р.
МатьБоргезе (Олсуфьева) Дарья Васильевна05.06.1909 г.р.
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Рождение
28.07.1932
Отец: Боргезе Жунио Валерио Сципионе Геццо Маркантонио Мария деи Принчипи
г. Рим, Лазио, Королевство Италия
Смерть
30.12.2004
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика