Боргезе Елена Мария Нивес 28.07.1932 — найти родственников по фамилии на Familio

Боргезе Елена Мария Нивес

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 28.07.1932, г. Рим, Лазио, Королевство Италия

умерла 30.12.2004, г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика

Отец
Боргезе Жунио Валерио Сципионе Геццо Маркантонио Мария деи Принчипи06.06.1906 г.р.
Мать
Боргезе (Олсуфьева) Дарья Васильевна05.06.1909 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1932

Отец: Боргезе Жунио Валерио Сципионе Геццо Маркантонио Мария деи Принчипи

Мать: Боргезе (Олсуфьева) Дарья Васильевна

г. Рим, Лазио, Королевство Италия

Смерть
30.12.2004
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика

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