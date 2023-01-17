Олсуфьева (Шувалова) Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олсуфьева (Шувалова) Ольга Павловна

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Место рождения

Вартемяги, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

14.08.1882

Дата смерти

02.07.1939

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Вартемяги, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
24.04.1905

Муж: Олсуфьев Василий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.05.1906

Дочь: Бузири-Вичи Александра Васильевна

Отец ребёнка: Олсуфьев Василий Алексеевич

г. Флоренция, Тоскана, Королевство Италия
Рождение ребёнка
22.11.1907

Дочь: Микаэллис Мария Васильевна

Отец ребёнка: Олсуфьев Василий Алексеевич

г. Флоренция, Тоскана, Королевство Италия
Рождение ребёнка
05.06.1909

Дочь: Боргезе Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Олсуфьев Василий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.04.1912

Дочь: Микаэллис Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Олсуфьев Василий Алексеевич

г. Флоренция, Тоскана, Королевство Италия
Рождение ребёнка
1913

Сын: Олсуфьев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Олсуфьев Василий Алексеевич

Смерть
02.07.1939
г. Флоренция, Тоскана, Королевство Италия
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