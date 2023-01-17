Олсуфьева (Шувалова) Ольга Павловна
Место рождения
Дата рождения14.08.1882
Дата смерти02.07.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.04.1905
Рождение ребёнка
15.05.1906
Дочь: Бузири-Вичи Александра Васильевна
Отец ребёнка: Олсуфьев Василий Алексеевич
г. Флоренция, Тоскана, Королевство Италия
Рождение ребёнка
22.11.1907
Дочь: Микаэллис Мария Васильевна
Отец ребёнка: Олсуфьев Василий Алексеевич
г. Флоренция, Тоскана, Королевство Италия
Рождение ребёнка
05.06.1909
Дочь: Боргезе Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Олсуфьев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
21.04.1912
Дочь: Микаэллис Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Олсуфьев Василий Алексеевич
г. Флоренция, Тоскана, Королевство Италия
Рождение ребёнка
1913
Сын: Олсуфьев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Олсуфьев Василий Алексеевич
Смерть
02.07.1939
г. Флоренция, Тоскана, Королевство Италия