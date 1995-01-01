Микаэллис (Олсуфьева) Мария Васильевна
Место рожденияг. Флоренция, Тоскана, Королевство Италия
Дата рождения22.11.1907
Дата смерти06.08.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1907
г. Флоренция, Тоскана, Королевство Италия
Бракосочетание
1929
Муж: Микаэллис Марко
Рождение ребёнка
1930
Сын: Микаэллис Николо
Отец ребёнка: Микаэллис Марко
Рождение ребёнка
1933
Сын: Микаэллис Франческо
Отец ребёнка: Микаэллис Марко
Рождение ребёнка
1936
Сын: Микаэллис Микеле
Отец ребёнка: Микаэллис Марко
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Микаэллис Елизабетта
Отец ребёнка: Микаэллис Марко
Смерть
06.08.1988
г. Флоренция, Тоскана, Италия