Микаэллис (Олсуфьева) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микаэллис (Олсуфьева) Мария Васильевна

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Место рождения

г. Флоренция, Тоскана, Королевство Италия

Дата рождения

22.11.1907

Дата смерти

06.08.1988

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1907

Отец: Олсуфьев Василий Алексеевич

Мать: Олсуфьева Ольга Павловна

г. Флоренция, Тоскана, Королевство Италия
Бракосочетание
1929

Муж: Микаэллис Марко

Рождение ребёнка
1930

Сын: Микаэллис Николо

Отец ребёнка: Микаэллис Марко

Рождение ребёнка
1933

Сын: Микаэллис Франческо

Отец ребёнка: Микаэллис Марко

Рождение ребёнка
1936

Сын: Микаэллис Микеле

Отец ребёнка: Микаэллис Марко

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Микаэллис Елизабетта

Отец ребёнка: Микаэллис Марко

Смерть
06.08.1988
г. Флоренция, Тоскана, Италия
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