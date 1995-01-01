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Микаэллис Микеле
Микаэллис Микеле
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1936
Пол
Мужской
Отец
Микаэллис Марко
1896 г.р.
Мать
Микаэллис (Олсуфьева) Мария Васильевна
1907 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец:
Микаэллис Марко
Мать:
Микаэллис Мария Васильевна
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