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Микаэллис Марко

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Микаэллис Генри

Мать: Ибботсон Мари Флоренс

Бракосочетание
1929

Жена: Микаэллис Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Микаэллис Николо

Мать ребёнка: Микаэллис Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Микаэллис Франческо

Мать ребёнка: Микаэллис Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Микаэллис Микеле

Мать ребёнка: Микаэллис Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Микаэллис Елизабетта

Мать ребёнка: Микаэллис Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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