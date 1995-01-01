Микаэллис Марко
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Микаэллис Генри
Мать: Ибботсон Мари Флоренс
Бракосочетание
1929
Рождение ребёнка
1930
Сын: Микаэллис Николо
Мать ребёнка: Микаэллис Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Микаэллис Франческо
Мать ребёнка: Микаэллис Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Микаэллис Микеле
Мать ребёнка: Микаэллис Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Микаэллис Елизабетта
Мать ребёнка: Микаэллис Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно