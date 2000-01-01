Ибботсон Мари Флоренс
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Микаэллис Марко
Отец ребёнка: Микаэллис Генри
Рождение ребёнка
30.05.1898
Сын: Микаэллис Ружеро Альфредо
Отец ребёнка: Микаэллис Генри
г. Флоренция, Тоскана, Королевство Италия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Микаэллис Генри
Смерть
Неизвестно