Ибботсон Мари Флоренс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибботсон Мари Флоренс

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Микаэллис Марко

Отец ребёнка: Микаэллис Генри

Рождение ребёнка
30.05.1898

Сын: Микаэллис Ружеро Альфредо

Отец ребёнка: Микаэллис Генри

г. Флоренция, Тоскана, Королевство Италия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Микаэллис Генри

Смерть
Неизвестно
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