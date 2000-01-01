Микаэллис (Олсуфьева) Ольга Васильевна
Место рожденияг. Флоренция, Тоскана, Королевство Италия
Дата рождения21.04.1912
Дата смерти03.05.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1912
г. Флоренция, Тоскана, Королевство Италия
Бракосочетание
С 1932 по 1937
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Микаэллис Данила Примула
Отец ребёнка: Микаэллис Ружеро Альфредо
г. Флоренция, Тоскана, Королевство Италия
Смерть
03.05.1971
г. Флоренция, Тоскана, Королевство Италия