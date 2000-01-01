Микаэллис (Олсуфьева) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микаэллис (Олсуфьева) Ольга Васильевна

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Место рождения

г. Флоренция, Тоскана, Королевство Италия

Дата рождения

21.04.1912

Дата смерти

03.05.1971

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1912

Отец: Олсуфьев Василий Алексеевич

Мать: Олсуфьева Ольга Павловна

г. Флоренция, Тоскана, Королевство Италия
Бракосочетание
С 1932 по 1937

Муж: Микаэллис Ружеро Альфредо

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Микаэллис Данила Примула

Отец ребёнка: Микаэллис Ружеро Альфредо

г. Флоренция, Тоскана, Королевство Италия
Смерть
03.05.1971
г. Флоренция, Тоскана, Королевство Италия
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