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Тараканчиков Николай Васильев

Место рождения

Покровское, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.

Отец: Тараканчиков Василий Климов

Мать: Тараканчикова Параскева Миронова

Покровское, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
09.11.1848 ст.

Жена: Тараканчикова (Михалева Сергеева) Акулина Савельева

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
по жениху Василий Лукьянов Захар Павлов по невесте Никифор Михайлов Мина Михайлов
Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Тараканчиков Аким Николаев

Мать ребёнка: Тараканчикова (Михалева Сергеева) Акулина Савельева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Тараканчиков Федот Николаев

Мать ребёнка: Тараканчикова (Михалева Сергеева) Акулина Савельева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1862 ст.

Сын: Тараканчиков Мануил Николаев

Мать ребёнка: Тараканчикова (Михалева Сергеева) Акулина Савельева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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