Тараканчиков Николай Васильев
Место рождения
Дата рождения1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.
Бракосочетание
09.11.1848 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
по жениху Василий Лукьянов Захар Павлов по невесте Никифор Михайлов Мина Михайлов
Рождение ребёнка
1853 ст.
Рождение ребёнка
1856 ст.
Рождение ребёнка
1862 ст.
Смерть
Неизвестно