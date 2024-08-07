Тараканчикова (Михалева Сергеева) Акулина Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараканчикова (Михалева Сергеева) Акулина Савельева

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.

Отец: Михалев Сергеев Савелий Михайлов

Мать: Михалева Сергеева Матрена Андреева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
09.11.1848 ст.

Муж: Тараканчиков Николай Васильев

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
по жениху Василий Лукьянов Захар Павлов по невесте Никифор Михайлов Мина Михайлов
Рождение ребёнка
1853 ст.

Сын: Тараканчиков Аким Николаев

Отец ребёнка: Тараканчиков Николай Васильев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Тараканчиков Федот Николаев

Отец ребёнка: Тараканчиков Николай Васильев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1862 ст.

Сын: Тараканчиков Мануил Николаев

Отец ребёнка: Тараканчиков Николай Васильев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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