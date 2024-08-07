Тараканчикова (Михалева Сергеева) Акулина Савельева
Место рождения
Дата рождения1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.
Бракосочетание
09.11.1848 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
по жениху Василий Лукьянов Захар Павлов по невесте Никифор Михайлов Мина Михайлов
Рождение ребёнка
1853 ст.
Сын: Тараканчиков Аким Николаев
Отец ребёнка: Тараканчиков Николай Васильев
Рождение ребёнка
1856 ст.
Сын: Тараканчиков Федот Николаев
Отец ребёнка: Тараканчиков Николай Васильев
Рождение ребёнка
1862 ст.
Сын: Тараканчиков Мануил Николаев
Отец ребёнка: Тараканчиков Николай Васильев
Смерть
Неизвестно