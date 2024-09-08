Тараканчиков Мануил Николаев
Место рождения
Дата рождения1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тараканчиков Василий Мануилов
Мать ребёнка: Тараканчикова (Михалева) Анна Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тараканчикова Акулина Мануилова
Мать ребёнка: Тараканчикова (Михалева) Анна Федорова
Бракосочетание
29.11.1880 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
29 ноября Мануил Николаев Тараканчиков-18 Анна Федорова Михалева-19 По жениху Иван Иванов Верстухин-Сердобский мещанин Борис Кирьяков Дронов По невесте Тимофей Егоров Климов Карп Лавре... Показать все
Рождение ребёнка
04.02.1895 ст.
Дочь: Молодцова Панченко (Тараканчикова) Мария Мануилова
Мать ребёнка: Тараканчикова (Михалева) Анна Федорова
Рождение ребёнка
07.04.1897 ст.
Сын: Тараканчиков Антоний Мануилов
Мать ребёнка: Тараканчикова (Михалева) Анна Федорова
Смерть
Неизвестно