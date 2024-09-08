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Тараканчиков Мануил Николаев

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.

Отец: Тараканчиков Николай Васильев

Мать: Тараканчикова (Михалева Сергеева) Акулина Савельева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тараканчиков Василий Мануилов

Мать ребёнка: Тараканчикова (Михалева) Анна Федорова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тараканчикова Акулина Мануилова

Мать ребёнка: Тараканчикова (Михалева) Анна Федорова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
29.11.1880 ст.

Жена: Тараканчикова (Михалева) Анна Федорова

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
29 ноября Мануил Николаев Тараканчиков-18 Анна Федорова Михалева-19 По жениху Иван Иванов Верстухин-Сердобский мещанин Борис Кирьяков Дронов По невесте Тимофей Егоров Климов Карп Лавре... Показать все
Рождение ребёнка
04.02.1895 ст.

Дочь: Молодцова Панченко (Тараканчикова) Мария Мануилова

Мать ребёнка: Тараканчикова (Михалева) Анна Федорова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
07.04.1897 ст.

Сын: Тараканчиков Антоний Мануилов

Мать ребёнка: Тараканчикова (Михалева) Анна Федорова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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