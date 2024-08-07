Михалева Сергеева Матрена Андреева
Место рождения
Дата рождения1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1825 ст.
Сын: Михалев Сергеев Василий Савельев
Отец ребёнка: Михалев Сергеев Савелий Михайлов
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Михалева Сергеева Фекла Савельева
Отец ребёнка: Михалев Сергеев Савелий Михайлов
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Тараканчикова (Михалева Сергеева) Акулина Савельева
Отец ребёнка: Михалев Сергеев Савелий Михайлов
Рождение ребёнка
1836 ст.
Сын: Михалев Сергеев Аким Савельев
Отец ребёнка: Михалев Сергеев Савелий Михайлов
Рождение ребёнка
1838 ст.
Сын: Михалев Сергеев Кузьма Савельев
Отец ребёнка: Михалев Сергеев Савелий Михайлов
Рождение ребёнка
1854 ст.
Дочь: Михалева Сергеева Анна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно