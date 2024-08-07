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Михалева Сергеева Матрена Андреева

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михалев Сергеев Савелий Михайлов

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Михалев Сергеев Василий Савельев

Отец ребёнка: Михалев Сергеев Савелий Михайлов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Михалева Сергеева Фекла Савельева

Отец ребёнка: Михалев Сергеев Савелий Михайлов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Тараканчикова (Михалева Сергеева) Акулина Савельева

Отец ребёнка: Михалев Сергеев Савелий Михайлов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Михалев Сергеев Аким Савельев

Отец ребёнка: Михалев Сергеев Савелий Михайлов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Михалев Сергеев Кузьма Савельев

Отец ребёнка: Михалев Сергеев Савелий Михайлов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1854 ст.

Дочь: Михалева Сергеева Анна

Отец ребёнка: не указан

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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