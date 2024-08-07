Тараканчиков Василий Климов
Место рождения
Дата рождения1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.
Отец: Тараканчиков Клим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827 ст.
Сын: Тараканчиков Николай Васильев
Мать ребёнка: Тараканчикова Параскева Миронова
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Тараканчикова Федосья Егорова
Мать ребёнка: Тараканчикова Параскева Миронова
Рождение ребёнка
1832 ст.
Сын: Тараканчиков Егор Васильев
Мать ребёнка: Тараканчикова Параскева Миронова
Рождение ребёнка
1837 ст.
Сын: Тараканчиков Матвей Васильев
Мать ребёнка: Тараканчикова Параскева Миронова
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область