Тараканчиков Матвей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТараканчиков Матвей Васильев

Тараканчиков Матвей Васильев

Место рождения

Покровское, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1837 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.

Отец: Тараканчиков Василий Климов

Мать: Тараканчикова Параскева Миронова

Покровское, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
09.11.1859 ст.

Жена: Тараканчикова (Куланина) Анна Антонова

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
по жениху Иван Иванов Верстухин Мартын Иванов Тараканчиков по невесте Прокофий Афанасьев Куланин Иван Севостьянов Куланин
Рождение ребёнка
1862 ст.

Дочь: Тараканчикова Ирина Матвеева

Мать ребёнка: Тараканчикова (Куланина) Анна Антонова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.