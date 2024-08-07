Тараканчиков Матвей Васильев
Место рождения
Дата рождения1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.
Бракосочетание
09.11.1859 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
по жениху Иван Иванов Верстухин Мартын Иванов Тараканчиков по невесте Прокофий Афанасьев Куланин Иван Севостьянов Куланин
Рождение ребёнка
1862 ст.
Дочь: Тараканчикова Ирина Матвеева
Мать ребёнка: Тараканчикова (Куланина) Анна Антонова
Смерть
Неизвестно