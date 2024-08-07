Тараканчикова Параскева Миронова
Место рождения
Дата рождения1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827 ст.
Сын: Тараканчиков Николай Васильев
Отец ребёнка: Тараканчиков Василий Климов
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Тараканчикова Федосья Егорова
Отец ребёнка: Тараканчиков Василий Климов
Рождение ребёнка
1832 ст.
Сын: Тараканчиков Егор Васильев
Отец ребёнка: Тараканчиков Василий Климов
Рождение ребёнка
1837 ст.
Сын: Тараканчиков Матвей Васильев
Отец ребёнка: Тараканчиков Василий Климов
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область