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Тараканчикова Параскева Миронова

Место рождения

Покровское, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тараканчиков Василий Климов

Покровское, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Тараканчиков Николай Васильев

Отец ребёнка: Тараканчиков Василий Климов

Покровское, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Тараканчикова Федосья Егорова

Отец ребёнка: Тараканчиков Василий Климов

Покровское, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Тараканчиков Егор Васильев

Отец ребёнка: Тараканчиков Василий Климов

Покровское, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1837 ст.

Сын: Тараканчиков Матвей Васильев

Отец ребёнка: Тараканчиков Василий Климов

Покровское, Тамбовский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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