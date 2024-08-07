Тараканчикова (Куланина) Анна Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараканчикова (Куланина) Анна Антонова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.

Отец: Куланин Антон Афанасьев

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
09.11.1859 ст.

Муж: Тараканчиков Матвей Васильев

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
по жениху Иван Иванов Верстухин Мартын Иванов Тараканчиков по невесте Прокофий Афанасьев Куланин Иван Севостьянов Куланин
Рождение ребёнка
1862 ст.

Дочь: Тараканчикова Ирина Матвеева

Отец ребёнка: Тараканчиков Матвей Васильев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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