Тараканчикова (Куланина) Анна Антонова
Место рождения
Дата рождения1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 ст.
Отец: Куланин Антон Афанасьев
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1859 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
по жениху Иван Иванов Верстухин Мартын Иванов Тараканчиков по невесте Прокофий Афанасьев Куланин Иван Севостьянов Куланин
Рождение ребёнка
1862 ст.
Дочь: Тараканчикова Ирина Матвеева
Отец ребёнка: Тараканчиков Матвей Васильев
Смерть
Неизвестно