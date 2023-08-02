Шанаева (Есенова) Азаухан Габисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Бита
Отец ребёнка: Шанаев Тека Келеметович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Шанаев Гацыр
Отец ребёнка: Шанаев Тека Келеметович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Шанаев Гуцыр
Отец ребёнка: Шанаев Тека Келеметович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Шанаев Джантемир
Отец ребёнка: Шанаев Тека Келеметович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно