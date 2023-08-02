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Шанаев Гацыр
Шанаев Гацыр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1834
Пол
Мужской
Отец
Шанаев Тека Келеметович
Мать
Шанаева (Есенова) Азаухан Габисовна
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец:
Шанаев Тека Келеметович
Мать:
Шанаева Азаухан Габисовна
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