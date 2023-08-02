Есенов Габис Батырсаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1799
Рождение ребёнка
01.01.1819
Сын: Есенов Касполат Габисович
Мать ребёнка: Есенова Тауче Дзахсатовна
Дата рождения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жантиева Курманкыз Габисовна
Мать ребёнка: Есенова Тауче Дзахсатовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мистулова Зино Габисовна
Мать ребёнка: Есенова Тауче Дзахсатовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шанаева Азаухан Габисовна
Мать ребёнка: Есенова Тауче Дзахсатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно