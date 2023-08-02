Есенов Габис Батырсаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕсенов Габис Батырсаевич

Есенов Габис Батырсаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1799

Отец: Есенов Батырсой Галаович

Мать: Есенова Хаджихан Сурхавона

Рождение ребёнка
01.01.1819

Сын: Есенов Касполат Габисович

Мать ребёнка: Есенова Тауче Дзахсатовна

Дата рождения
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жантиева Курманкыз Габисовна

Мать ребёнка: Есенова Тауче Дзахсатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мистулова Зино Габисовна

Мать ребёнка: Есенова Тауче Дзахсатовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шанаева Азаухан Габисовна

Мать ребёнка: Есенова Тауче Дзахсатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есенова Тауче Дзахсатовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close