Есенова (Туганова) Тауче Дзахсатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есенова (Туганова) Тауче Дзахсатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1819

Сын: Есенов Касполат Габисович

Отец ребёнка: Есенов Габис Батырсаевич

Дата рождения
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жантиева Курманкыз Габисовна

Отец ребёнка: Есенов Габис Батырсаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мистулова Зино Габисовна

Отец ребёнка: Есенов Габис Батырсаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шанаева Азаухан Габисовна

Отец ребёнка: Есенов Габис Батырсаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Есенов Габис Батырсаевич

Смерть
Неизвестно