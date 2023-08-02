Есенова (Туганова) Тауче Дзахсатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1819
Сын: Есенов Касполат Габисович
Отец ребёнка: Есенов Габис Батырсаевич
Дата рождения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жантиева Курманкыз Габисовна
Отец ребёнка: Есенов Габис Батырсаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мистулова Зино Габисовна
Отец ребёнка: Есенов Габис Батырсаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шанаева Азаухан Габисовна
Отец ребёнка: Есенов Габис Батырсаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно