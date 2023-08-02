(Шанаева) Бита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шанаева) Бита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Шанаев Тека Келеметович

Мать: Шанаева Азаухан Габисовна

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