Даниловская (Подлужная) Иулитта Семеновна
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Подлужный Симеон Иосифов
Мать: Подлужная Ксения Ильина
Дочь: Потейко (Даниловская) Марина Митрофановна
Отец ребёнка: Даниловский Митрофан Григорьевич
Сын: Даниловский Дмитрий Митрофанович
Отец ребёнка: Даниловский Митрофан Григорьевич
Сын: Даниловский Григорий Митрофанович
Отец ребёнка: Даниловский Митрофан Григорьевич
Сын: Даниловский Петр Митрофанович
Отец ребёнка: Даниловский Митрофан Григорьевич
Дочь: Потейко (Даниловская) Наталья Митрофановна
Отец ребёнка: Даниловский Митрофан Григорьевич
Сын: Даниловский Мирон Митрофанов
Отец ребёнка: Даниловский Митрофан Григорьевич
Дочь: Хиневич (Даниловская) Степанида Митрофановна
Отец ребёнка: Даниловский Митрофан Григорьевич
Сын: Даниловский Федор Митрофанов
Отец ребёнка: Даниловский Митрофан Григорьевич
Дочь: Даниловская (Даниловская) Ефросинья Митрофановна
Отец ребёнка: Даниловский Митрофан Григорьевич
Сын: Даниловский Алексей Митрофанович
Отец ребёнка: Даниловский Митрофан Григорьевич