Даниловская (Подлужная) Иулитта Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниловская (Подлужная) Иулитта Семеновна

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Подлужный Симеон Иосифов

Мать: Подлужная Ксения Ильина

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
19.02.1888

Муж: Даниловский Митрофан Григорьевич

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.02.1889

Дочь: Потейко (Даниловская) Марина Митрофановна

Отец ребёнка: Даниловский Митрофан Григорьевич

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Даниловский Дмитрий Митрофанович

Отец ребёнка: Даниловский Митрофан Григорьевич

Рождение ребёнка
1893

Сын: Даниловский Григорий Митрофанович

Отец ребёнка: Даниловский Митрофан Григорьевич

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
24.01.1895

Сын: Даниловский Петр Митрофанович

Отец ребёнка: Даниловский Митрофан Григорьевич

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Потейко (Даниловская) Наталья Митрофановна

Отец ребёнка: Даниловский Митрофан Григорьевич

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Даниловский Мирон Митрофанов

Отец ребёнка: Даниловский Митрофан Григорьевич

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 01.11.1899

Дочь: Хиневич (Даниловская) Степанида Митрофановна

Отец ребёнка: Даниловский Митрофан Григорьевич

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
04.06.1905

Сын: Даниловский Федор Митрофанов

Отец ребёнка: Даниловский Митрофан Григорьевич

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
14.02.1908

Дочь: Даниловская (Даниловская) Ефросинья Митрофановна

Отец ребёнка: Даниловский Митрофан Григорьевич

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
30.03.1912

Сын: Даниловский Алексей Митрофанович

Отец ребёнка: Даниловский Митрофан Григорьевич

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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