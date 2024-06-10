Подлужный Симеон Иосифов
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смерти25.11.1908
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Подлужный Иосиф Потапов
Мать: Подлужная Анна Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подлужная Ксения Ильина
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Кулай (Кулаева) (Подлужная) Василиса Симеоновна
Мать ребёнка: Подлужная Ксения Ильина
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Даниловская (Подлужная) Иулитта Семеновна
Мать ребёнка: Подлужная Ксения Ильина
Рождение ребёнка
1871
Сын: Подлужный Протасий Симеонов
Мать ребёнка: Подлужная Ксения Ильина
Рождение ребёнка
17.10.1874
Сын: Подлужный Андрей Симеонов
Мать ребёнка: Подлужная Ксения Ильина
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Цыганок (Подлужная) Епистилия Семеновна
Мать ребёнка: Подлужная Ксения Ильина
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Матвеенок (Подлужная) Макрина Симеоновна
Мать ребёнка: Подлужная Ксения Ильина
Смерть
25.11.1908