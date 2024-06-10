Подлужный Симеон Иосифов 1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Подлужный Симеон Иосифов

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1841

Дата смерти

25.11.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Подлужный Иосиф Потапов

Мать: Подлужная Анна Кириллова

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подлужная (Тумашева) Ксения Евтихиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подлужная Ксения Ильина

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Кулай (Кулаева) (Подлужная) Василиса Симеоновна

Мать ребёнка: Подлужная Ксения Ильина

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Даниловская (Подлужная) Иулитта Семеновна

Мать ребёнка: Подлужная Ксения Ильина

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Подлужный Протасий Симеонов

Мать ребёнка: Подлужная Ксения Ильина

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.10.1874

Сын: Подлужный Андрей Симеонов

Мать ребёнка: Подлужная Ксения Ильина

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Цыганок (Подлужная) Епистилия Семеновна

Мать ребёнка: Подлужная Ксения Ильина

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Матвеенок (Подлужная) Макрина Симеоновна

Мать ребёнка: Подлужная Ксения Ильина

Камень, Чернігівська область
Смерть
25.11.1908
Камень, Чернігівська область

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