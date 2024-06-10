Даниловский Федор Митрофанов
Место рождения
Дата рождения04.06.1905
Дата смерти27.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Даниловская (Федосеева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Даниловская (Федосеева) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Даниловский Владимир Федорович
Мать ребёнка: Даниловская (Федосеева) Мария Ивановна
Смерть
27.03.1943
д. Погорели Тверской обл
Причина смерти: Погиб на войне