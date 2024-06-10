Даниловский Федор Митрофанов 04.06.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДаниловский Федор Митрофанов

Даниловский Федор Митрофанов

Место рождения

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

04.06.1905

Дата смерти

27.03.1943

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1905

Отец: Даниловский Митрофан Григорьевич

Мать: Даниловская (Подлужная) Иулитта Семеновна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даниловская (Федосеева) Мария Ивановна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даниловская (Федосеева) Мария Ивановна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Даниловский Владимир Федорович

Мать ребёнка: Даниловская (Федосеева) Мария Ивановна

Смерть
27.03.1943
д. Погорели Тверской обл
Причина смерти: Погиб на войне

Мы используем куки для улучшения работы сайта.