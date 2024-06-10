Даниловский Митрофан Григорьевич 1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Даниловский Митрофан Григорьевич

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1866

Дата смерти

13.10.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Даниловский Григорий Исаакович

Мать: Даниловская Дарья Григорьевна

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
19.02.1888

Жена: Даниловская (Подлужная) Иулитта Семеновна

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.02.1889

Дочь: Потейко (Даниловская) Марина Митрофановна

Мать ребёнка: Даниловская (Подлужная) Иулитта Семеновна

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Даниловский Дмитрий Митрофанович

Мать ребёнка: Даниловская (Подлужная) Иулитта Семеновна

Россия
Рождение ребёнка
1893

Сын: Даниловский Григорий Митрофанович

Мать ребёнка: Даниловская (Подлужная) Иулитта Семеновна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
24.01.1895

Сын: Даниловский Петр Митрофанович

Мать ребёнка: Даниловская (Подлужная) Иулитта Семеновна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Потейко (Даниловская) Наталья Митрофановна

Мать ребёнка: Даниловская (Подлужная) Иулитта Семеновна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Даниловский Мирон Митрофанов

Мать ребёнка: Даниловская (Подлужная) Иулитта Семеновна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 01.11.1899

Дочь: Хиневич (Даниловская) Степанида Митрофановна

Мать ребёнка: Даниловская (Подлужная) Иулитта Семеновна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
04.06.1905

Сын: Даниловский Федор Митрофанов

Мать ребёнка: Даниловская (Подлужная) Иулитта Семеновна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
14.02.1908

Дочь: Даниловская (Даниловская) Ефросинья Митрофановна

Мать ребёнка: Даниловская (Подлужная) Иулитта Семеновна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
30.03.1912

Сын: Даниловский Алексей Митрофанович

Мать ребёнка: Даниловская (Подлужная) Иулитта Семеновна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
13.10.1919
Причина смерти: Болезнь

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