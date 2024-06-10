Даниловский Митрофан Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти13.10.1919
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Потейко (Даниловская) Марина Митрофановна
Мать ребёнка: Даниловская (Подлужная) Иулитта Семеновна
Сын: Даниловский Дмитрий Митрофанович
Мать ребёнка: Даниловская (Подлужная) Иулитта Семеновна
Сын: Даниловский Григорий Митрофанович
Мать ребёнка: Даниловская (Подлужная) Иулитта Семеновна
Сын: Даниловский Петр Митрофанович
Мать ребёнка: Даниловская (Подлужная) Иулитта Семеновна
Дочь: Потейко (Даниловская) Наталья Митрофановна
Мать ребёнка: Даниловская (Подлужная) Иулитта Семеновна
Сын: Даниловский Мирон Митрофанов
Мать ребёнка: Даниловская (Подлужная) Иулитта Семеновна
Дочь: Хиневич (Даниловская) Степанида Митрофановна
Мать ребёнка: Даниловская (Подлужная) Иулитта Семеновна
Сын: Даниловский Федор Митрофанов
Мать ребёнка: Даниловская (Подлужная) Иулитта Семеновна
Дочь: Даниловская (Даниловская) Ефросинья Митрофановна
Мать ребёнка: Даниловская (Подлужная) Иулитта Семеновна
Сын: Даниловский Алексей Митрофанович
Мать ребёнка: Даниловская (Подлужная) Иулитта Семеновна