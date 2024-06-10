Даниловский Дмитрий Митрофанович
Место рожденияРоссия
Дата рождения1891
Дата смерти1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.01.1911
Сын: Даниловский Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Даниловская (Волько) Прасковья Степанова
Рождение ребёнка
15.05.1912
Сын: Даниловский Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: Даниловская (Волько) Прасковья Степанова
Смерть
1914
Причина смерти: Первая Мировая война
Рождение ребёнка
?.11.1930
Сын: Даниловский Вениамин Дмитриевич
Мать ребёнка: Даниловская (Волько) Прасковья Степанова