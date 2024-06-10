Даниловский Дмитрий Митрофанович 1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Даниловский Дмитрий Митрофанович

Место рождения

Россия

Дата рождения

1891

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Даниловский Митрофан Григорьевич

Мать: Даниловская (Подлужная) Иулитта Семеновна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даниловская (Волько) Прасковья Степанова

Рождение ребёнка
29.01.1911

Сын: Даниловский Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Даниловская (Волько) Прасковья Степанова

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
15.05.1912

Сын: Даниловский Тимофей Дмитриевич

Мать ребёнка: Даниловская (Волько) Прасковья Степанова

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
1914
Причина смерти: Первая Мировая война
Рождение ребёнка
?.11.1930

Сын: Даниловский Вениамин Дмитриевич

Мать ребёнка: Даниловская (Волько) Прасковья Степанова

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область

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