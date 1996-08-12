Даниловский Тимофей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДаниловский Тимофей Дмитриевич

Даниловский Тимофей Дмитриевич

Место рождения

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

15.05.1912

Дата смерти

12.08.1996

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1912

Отец: Даниловский Дмитрий Митрофанович

Мать: Даниловская (Волько) Прасковья Степанова

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даниловская (Гришилова) Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
21.09.1939

Дочь: Даниловская (Даниловская) Галина

Мать ребёнка: Даниловская (Гришилова) Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
22.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Даниловская (Гришилова) Ирина Николаевна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
12.08.1996
Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.