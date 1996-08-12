Даниловский Тимофей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения15.05.1912
Дата смерти12.08.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Даниловская (Гришилова) Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
21.09.1939
Дочь: Даниловская (Даниловская) Галина
Мать ребёнка: Даниловская (Гришилова) Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
22.05.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Даниловская (Гришилова) Ирина Николаевна
Смерть
12.08.1996