Хиневич (Даниловская) Степанида Митрофановна Около 01.11.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хиневич (Даниловская) Степанида Митрофановна

Место рождения

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Около 01.11.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.11.1899

Отец: Даниловский Митрофан Григорьевич

Мать: Даниловская (Подлужная) Иулитта Семеновна

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хиневич Егор Власов

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хиневич Егор Власов

Рождение ребёнка
24.11.1918

Дочь: Хиневич (Хиневич) Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Хиневич Егор Власов

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Хиневич (Хиневич) Вера Егоровна

Отец ребёнка: Хиневич Егор Власов

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
09.10.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хиневич Егор Власов

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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