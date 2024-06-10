Хиневич (Даниловская) Степанида Митрофановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 01.11.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.11.1899
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хиневич Егор Власов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хиневич Егор Власов
Рождение ребёнка
24.11.1918
Дочь: Хиневич (Хиневич) Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Хиневич Егор Власов
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Хиневич (Хиневич) Вера Егоровна
Отец ребёнка: Хиневич Егор Власов
Рождение ребёнка
09.10.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хиневич Егор Власов
Смерть
Неизвестно