Даниловская (Федосеева) Мария Ивановна 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Даниловская (Федосеева) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Отец

Мать

1884 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Федосеев Иоанн Иоилев

Мать: Федосеева (Бубенщикова) Гликерия Пантелеймонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даниловский Федор Митрофанов

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даниловский Федор Митрофанов

Троицк, Крутинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Даниловский Владимир Федорович

Отец ребёнка: Даниловский Федор Митрофанов

Смерть
1963
Сарань, городская администрация Сарань, Карагандинская область
Похороны
Неизвестно
Сарань, городская администрация Сарань, Карагандинская область

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