Даниловская (Федосеева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1963
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Даниловский Федор Митрофанов
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Даниловский Федор Митрофанов
Рождение ребёнка
1937
Сын: Даниловский Владимир Федорович
Отец ребёнка: Даниловский Федор Митрофанов
Смерть
1963
Похороны
Неизвестно