Даниловский Владимир Федорович 1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Даниловский Владимир Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Даниловский Федор Митрофанов

Мать: Даниловская (Федосеева) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1963
Сарань, городская администрация Сарань, Карагандинская область
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Сарань, городская администрация Сарань, Карагандинская область

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