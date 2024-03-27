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Цыценко Ерофей

Место рождения

Самарская губ., Бугурусланский уезд, Натальинская вол., п. Колодный

Дата рождения

03.05.1883

Дата смерти

11.12.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1883

Отец: Циценко Еремей

Мать: не указана

Самарская губ., Бугурусланский уезд, Натальинская вол., п. Колодный
Бракосочетание
Около 1911

Жена: Цыценко Аксиния

Рождение ребёнка
1912

Сын: Цыценко Алексей Ерофеевич

Мать ребёнка: Цыценко Аксиния

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Севастьянова Екатерина

Мать ребёнка: Цыценко Аксиния

Лечение в госпитале
14.07.1915
д. Новоседлины
Должность/Звание рядовой Воинская часть 25-й пехотный Смоленский полк Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия д. Новоседлины; дивизионный лазарет Дата события 14.07.1915 Тип документа Именные спи... Показать все
Лечение в госпитале
25.07.1916
Должность/Звание мл. мастеровой Воинская часть 1-я починочная артиллерийская мастерская ВЗС Место рождения Самарская губ., Бугурусланский уезд, Натальинская вол., п. Колодный Причина выбытия болен Дат... Показать все
Рождение ребёнка
19.12.1919

Сын: Цыценко Николай

Мать ребёнка: Цыценко Аксиния

Рождение ребёнка
05.12.1922

Сын: Цыценко Григорий Ерофеевич

Мать ребёнка: Цыценко Аксиния

с. Верхнее
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Любовь Ерофеевна

Мать ребёнка: Цыценко Аксиния

Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
18.12.1928

Дочь: Ткач Анна Ерофеевна

Мать ребёнка: Цыценко Аксиния

д. Наталино, Абудлинский р-н, Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
09.01.1937

Сын: Цыценко Владимир

Мать ребёнка: Цыценко Евдокия

Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Бракосочетание
1937

Жена: Цыценко Евдокия

Рождение ребёнка
06.08.1938

Сын: Цыценко Виктор

Мать ребёнка: Цыценко Евдокия

Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Смерть
11.12.1968
г. Нижний Тагил
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