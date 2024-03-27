Цыценко Ерофей
Место рожденияСамарская губ., Бугурусланский уезд, Натальинская вол., п. Колодный
Дата рождения03.05.1883
Дата смерти11.12.1968
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1883
Отец: Циценко Еремей
Самарская губ., Бугурусланский уезд, Натальинская вол., п. Колодный
Бракосочетание
Около 1911
Жена: Цыценко Аксиния
Рождение ребёнка
1912
Сын: Цыценко Алексей Ерофеевич
Мать ребёнка: Цыценко Аксиния
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Севастьянова Екатерина
Мать ребёнка: Цыценко Аксиния
Лечение в госпитале
14.07.1915
д. Новоседлины
Должность/Звание рядовой Воинская часть 25-й пехотный Смоленский полк Причина выбытия ранен/контужен Место выбытия д. Новоседлины; дивизионный лазарет Дата события 14.07.1915 Тип документа Именные спи... Показать все
Лечение в госпитале
25.07.1916
Должность/Звание мл. мастеровой Воинская часть 1-я починочная артиллерийская мастерская ВЗС Место рождения Самарская губ., Бугурусланский уезд, Натальинская вол., п. Колодный Причина выбытия болен Дат... Показать все
Рождение ребёнка
19.12.1919
Сын: Цыценко Николай
Мать ребёнка: Цыценко Аксиния
Рождение ребёнка
05.12.1922
Сын: Цыценко Григорий Ерофеевич
Мать ребёнка: Цыценко Аксиния
с. Верхнее
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Любовь Ерофеевна
Мать ребёнка: Цыценко Аксиния
Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
18.12.1928
Дочь: Ткач Анна Ерофеевна
Мать ребёнка: Цыценко Аксиния
д. Наталино, Абудлинский р-н, Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
09.01.1937
Сын: Цыценко Владимир
Мать ребёнка: Цыценко Евдокия
Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Бракосочетание
1937
Жена: Цыценко Евдокия
Рождение ребёнка
06.08.1938
Сын: Цыценко Виктор
Мать ребёнка: Цыценко Евдокия
Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Смерть
11.12.1968
г. Нижний Тагил