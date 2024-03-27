Цыценко Аксиния
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти21.11.1933
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Осип
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1911
Муж: Цыценко Ерофей
Рождение ребёнка
1912
Сын: Цыценко Алексей Ерофеевич
Отец ребёнка: Цыценко Ерофей
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Севастьянова (Цыценко) Екатерина
Отец ребёнка: Цыценко Ерофей
Рождение ребёнка
19.12.1919
Сын: Цыценко Николай
Отец ребёнка: Цыценко Ерофей
Рождение ребёнка
05.12.1922
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
18.12.1928
Смерть
21.11.1933