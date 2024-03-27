Цыценко Аксиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыценко Аксиния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

21.11.1933

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

1912 г.р.
1914 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Осип

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1911

Муж: Цыценко Ерофей

Рождение ребёнка
1912

Сын: Цыценко Алексей Ерофеевич

Отец ребёнка: Цыценко Ерофей

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Севастьянова (Цыценко) Екатерина

Отец ребёнка: Цыценко Ерофей

Рождение ребёнка
19.12.1919

Сын: Цыценко Николай

Отец ребёнка: Цыценко Ерофей

Рождение ребёнка
05.12.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыценко Ерофей

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыценко Ерофей

Рождение ребёнка
18.12.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыценко Ерофей

Смерть
21.11.1933

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