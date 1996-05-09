Цыценко Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1919
Дата смерти09.05.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1919
Отец: Цыценко Ерофей
Мать: Цыценко Аксиния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Цыценко) Людмила
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.05.1996