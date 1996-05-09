Цыценко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыценко Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1919

Дата смерти

09.05.1996

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1919

Отец: Цыценко Ерофей

Мать: Цыценко Аксиния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Цыценко) Людмила

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.05.1996

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