(Цыценко) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Цыценко) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цыценко Николай

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
04.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Смерть
2011
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