Севастьянова (Цыценко) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Цыценко Ерофей
Мать: Цыценко Аксиния
Рождение ребёнка
30.12.1941
Дочь: Корнилова Вера Михайловна
Отец ребёнка: Севостьянов Михаил Иванович
Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Севостьянов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Севостьянов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Севостьянов Петр Михайлович
Отец ребёнка: Севостьянов Михаил Иванович
Смерть
1997