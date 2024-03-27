Севастьянова (Цыценко) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова (Цыценко) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

1941 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Цыценко Ерофей

Мать: Цыценко Аксиния

Рождение ребёнка
30.12.1941

Дочь: Корнилова Вера Михайловна

Отец ребёнка: Севостьянов Михаил Иванович

Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Севостьянов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Севостьянов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Севостьянов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севостьянов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Севостьянов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севостьянов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Севостьянов Михаил Иванович

Смерть
1997
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