Севостьянов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севостьянов Михаил Иванович

Место рождения

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

01.11.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1912

Отец: Севостьянов Иван Васильевич

Мать: Севостьянова Матрена Поликарпова

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Севастьянова (Цыценко) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севостьянов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Севастьянова (Цыценко) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севостьянов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Севастьянова (Цыценко) Екатерина

Рождение ребёнка
30.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Севастьянова (Цыценко) Екатерина

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Севастьянова (Цыценко) Екатерина

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Севастьянова (Цыценко) Екатерина

Смерть
Неизвестно

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