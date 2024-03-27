Севостьянов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения01.11.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1912
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Севостьянов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Севастьянова (Цыценко) Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Севостьянов Петр Михайлович
Мать ребёнка: Севастьянова (Цыценко) Екатерина
Рождение ребёнка
30.12.1941
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
1949
Смерть
Неизвестно