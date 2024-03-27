Цыценко Алексей Ерофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыценко Алексей Ерофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Цыценко Ерофей

Мать: Цыценко Аксиния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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