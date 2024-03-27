Цыценко Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыценко Евдокия

Место рождения

с.Матвеевка Оренбургской обл.

Дата рождения

01.03.1897

Дата смерти

23.07.1973

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1897

Отец: Петр

Мать: не указана

с.Матвеевка Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Тарасова Александра

Отец ребёнка: Зубков Андрей Борисович

г.Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
1922

Сын: Зубков Борис

Отец ребёнка: Зубков Андрей Борисович

г.Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
15.05.1927

Дочь: Щепотина Валентина

Отец ребёнка: Зубков Андрей Борисович

Рождение ребёнка
09.01.1937

Сын: Цыценко Владимир

Отец ребёнка: Цыценко Ерофей

Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Бракосочетание
1937

Муж: Цыценко Ерофей

Рождение ребёнка
06.08.1938

Сын: Цыценко Виктор

Отец ребёнка: Цыценко Ерофей

Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Развод
Неизвестно

Муж: Зубков Андрей Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубков Андрей Борисович

Смерть
23.07.1973
г. Нижний Тагил
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