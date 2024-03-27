Цыценко Евдокия
Место рожденияс.Матвеевка Оренбургской обл.
Дата рождения01.03.1897
Дата смерти23.07.1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1897
Отец: Петр
с.Матвеевка Оренбургской обл.
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Тарасова Александра
Отец ребёнка: Зубков Андрей Борисович
г.Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
1922
Сын: Зубков Борис
Отец ребёнка: Зубков Андрей Борисович
г.Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
15.05.1927
Дочь: Щепотина Валентина
Отец ребёнка: Зубков Андрей Борисович
Рождение ребёнка
09.01.1937
Сын: Цыценко Владимир
Отец ребёнка: Цыценко Ерофей
Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Бракосочетание
1937
Муж: Цыценко Ерофей
Рождение ребёнка
06.08.1938
Сын: Цыценко Виктор
Отец ребёнка: Цыценко Ерофей
Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.07.1973
г. Нижний Тагил