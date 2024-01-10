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Зубков Андрей Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Александра Андреевна

Мать ребёнка: Циценко Евдокия Петровна

г.Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
1922

Сын: Зубков Борис Андреевич

Мать ребёнка: Циценко Евдокия Петровна

г.Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
15.05.1927

Дочь: Щепотина Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Циценко Евдокия Петровна

Развод
Неизвестно

Жена: Циценко Евдокия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Циценко Евдокия Петровна

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