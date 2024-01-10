Зубков Андрей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Александра Андреевна
Мать ребёнка: Циценко Евдокия Петровна
г.Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Циценко Евдокия Петровна
г.Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
15.05.1927
Дочь: Щепотина Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Циценко Евдокия Петровна
Развод
Неизвестно
Жена: Циценко Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Циценко Евдокия Петровна