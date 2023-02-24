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Артемьев Степан Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1831

Дата смерти

05.04.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1831

Отец: Артемьев Григорий Артемьевич

Мать: Авдотья Константиновна

Рождение ребёнка
13.08.1854

Сын: Артемьев Максим Степанович

Мать ребёнка: Доминика Ефимова

станица Щучинская
Рождение ребёнка
02.10.1858

Дочь: Устина Степановна

Мать ребёнка: Доминика Ефимова

Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Агриппина Степановна

Мать ребёнка: Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Артемьев Ефим Степанов

Мать ребёнка: Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
13.11.1881

Дочь: Степанида Степановна

Мать ребёнка: Дарья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доминика Ефимова

Смерть
05.04.1914
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