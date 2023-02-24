Артемьев Степан Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1831
Дата смерти05.04.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1831
Рождение ребёнка
13.08.1854
Сын: Артемьев Максим Степанович
Мать ребёнка: Доминика Ефимова
станица Щучинская
Рождение ребёнка
02.10.1858
Дочь: Устина Степановна
Мать ребёнка: Доминика Ефимова
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Агриппина Степановна
Мать ребёнка: Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1864
Мать ребёнка: Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
13.11.1881
Дочь: Степанида Степановна
Мать ребёнка: Дарья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Доминика Ефимова
Смерть
05.04.1914