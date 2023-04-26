Доминика Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доминика Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1854

Сын: Артемьев Максим Степанович

Отец ребёнка: Артемьев Степан Григорьевич

станица Щучинская
Рождение ребёнка
02.10.1858

Дочь: Устина Степановна

Отец ребёнка: Артемьев Степан Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемьев Степан Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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