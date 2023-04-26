Доминика Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.08.1854
Сын: Артемьев Максим Степанович
Отец ребёнка: Артемьев Степан Григорьевич
станица Щучинская
Рождение ребёнка
02.10.1858
Дочь: Устина Степановна
Отец ребёнка: Артемьев Степан Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно