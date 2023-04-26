(Артемьева) Агриппина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Артемьева) Агриппина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Артемьев Степан Григорьевич

Мать: Дарья Семеновна

Бракосочетание
27.?.1882

Муж: Ларионов Дмитрий Ефимович

Рождение ребёнка
30.11.1883

Сын: Ларионов Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Ларионов Дмитрий Ефимович

Рождение ребёнка
26.04.1885

Дочь: Лузина Федосья Дмитриевна

Отец ребёнка: Ларионов Дмитрий Ефимович

Рождение ребёнка
08.04.1887

Дочь: Иванова Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Ларионов Дмитрий Ефимович

Рождение ребёнка
28.03.1889

Сын: Ларионов Кирилл Дмитриевич

Отец ребёнка: Ларионов Дмитрий Ефимович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Шестибрат Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Ларионов Дмитрий Ефимович

Рождение ребёнка
09.05.1898

Дочь: Таисия Дмитриевна

Отец ребёнка: Ларионов Дмитрий Ефимович

Рождение ребёнка
07.05.1899

Сын: Ларионов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Ларионов Дмитрий Ефимович

Рождение ребёнка
22.06.1901

Дочь: Ефросинья Дмитриевна

Отец ребёнка: Ларионов Дмитрий Ефимович

Смерть
Неизвестно
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