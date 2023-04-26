(Артемьева) Агриппина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Артемьев Степан Григорьевич
Мать: Дарья Семеновна
Бракосочетание
27.?.1882
Рождение ребёнка
30.11.1883
Сын: Ларионов Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Ларионов Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
26.04.1885
Дочь: Лузина Федосья Дмитриевна
Отец ребёнка: Ларионов Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
08.04.1887
Дочь: Иванова Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Ларионов Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
28.03.1889
Сын: Ларионов Кирилл Дмитриевич
Отец ребёнка: Ларионов Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Шестибрат Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Ларионов Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
09.05.1898
Дочь: Таисия Дмитриевна
Отец ребёнка: Ларионов Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
07.05.1899
Сын: Ларионов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Ларионов Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
22.06.1901
Дочь: Ефросинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Ларионов Дмитрий Ефимович
Смерть
Неизвестно