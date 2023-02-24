Артемьев Ефим Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смерти14.01.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Артемьев Степан Григорьевич
Мать: Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
12.04.1890
Мать ребёнка: Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
15.10.1900
Дочь: Прасковья Ефимовна
Мать ребёнка: Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
12.01.1901
Дочь: Татьяна Ефимовна
Мать ребёнка: Мария Гавриловна
Смерть
14.01.1902
Причина смерти: от побоев