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Артемьев Ефим Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

14.01.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Артемьев Степан Григорьевич

Мать: Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
12.04.1890

Сын: Артемьев Василий Ефимов

Мать ребёнка: Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
15.10.1900

Дочь: Прасковья Ефимовна

Мать ребёнка: Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
12.01.1901

Дочь: Татьяна Ефимовна

Мать ребёнка: Мария Гавриловна

Смерть
14.01.1902
Причина смерти: от побоев
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