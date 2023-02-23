(Артемьева) Фекла Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Артемьева) Фекла Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1896

Дата смерти

27.06.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1920

Сын: Мартемьянов Данил Степанович

Отец ребёнка: Мартемьянов Степан Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартемьянов Федор Степанович

Отец ребёнка: Мартемьянов Степан Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартемьянов Степан Федорович

Смерть
27.06.1987
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