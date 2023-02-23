(Артемьева) Фекла Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1896
Дата смерти27.06.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1920
Сын: Мартемьянов Данил Степанович
Отец ребёнка: Мартемьянов Степан Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартемьянов Федор Степанович
Отец ребёнка: Мартемьянов Степан Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.06.1987