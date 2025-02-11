Мартемьянов Степан Федорович 05.06.1899 — найти родственников по фамилии на Familio

Мартемьянов Степан Федорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 05.06.1899

умер 21.04.1960

Отец
Мартемьянов Вмн Федор Расстрелян В 1921 Г Трофимович1869 г.р.
Мать
Мартемьянова (Мельникова Из Котуркуля) Устинья Ульяна МитрофановнаВычислено 1869 г.р.
Супруги
(Артемьева) Фекла Ефимовна06.10.1896 г.р.
Дети
Мартемьянов Данил Степанович18.12.1920 г.р.
Мартемьянов Федор СтепановичОколо 1928 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1899

Отец: Мартемьянов Вмн Федор Расстрелян В 1921 Г Трофимович

Мать: Мартемьянова (Мельникова Из Котуркуля) Устинья Ульяна Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Артемьева) Фекла Ефимовна

Рождение ребёнка
18.12.1920

Сын: Мартемьянов Данил Степанович

Мать ребёнка: (Артемьева) Фекла Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Мартемьянов Федор Степанович

Мать ребёнка: (Артемьева) Фекла Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Мартемьянов Схема Нлб Александр Степанович

Мать ребёнка: (Артемьева) Фекла Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Мартемьянов Схема Нлб Николай Степанович

Мать ребёнка: (Артемьева) Фекла Ефимовна

Смерть
21.04.1960

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