Мартемьянов Степан Федорович
мужской, родился 05.06.1899
умер 21.04.1960
ОтецМартемьянов Вмн Федор Расстрелян В 1921 Г Трофимович1869 г.р.
МатьМартемьянова (Мельникова Из Котуркуля) Устинья Ульяна МитрофановнаВычислено 1869 г.р.
Супруги
(Артемьева) Фекла Ефимовна06.10.1896 г.р.
Дети
Мартемьянов Данил Степанович18.12.1920 г.р.
Мартемьянов Федор СтепановичОколо 1928 г.р.Показать еще 2
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Рождение
05.06.1899
Отец: Мартемьянов Вмн Федор Расстрелян В 1921 Г Трофимович
Мать: Мартемьянова (Мельникова Из Котуркуля) Устинья Ульяна Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1920
Сын: Мартемьянов Данил Степанович
Мать ребёнка: (Артемьева) Фекла Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1928
Сын: Мартемьянов Федор Степанович
Мать ребёнка: (Артемьева) Фекла Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Мартемьянов Схема Нлб Александр Степанович
Мать ребёнка: (Артемьева) Фекла Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1934
Сын: Мартемьянов Схема Нлб Николай Степанович
Мать ребёнка: (Артемьева) Фекла Ефимовна
Смерть
21.04.1960