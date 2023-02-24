Мартемьянов Данил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1920
Дата смерти10.09.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1920
Отец: Мартемьянов Степан Федорович
Мать: Фекла Ефимовна
Рождение ребёнка
20.09.1950
Рождение ребёнка
27.04.1955
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.09.1984