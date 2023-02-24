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Мартемьянов Данил Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1920

Дата смерти

10.09.1984

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1920

Отец: Мартемьянов Степан Федорович

Мать: Фекла Ефимовна

Рождение ребёнка
20.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стойкина Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
27.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стойкина Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стойкина Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стойкина Клавдия Ивановна

Смерть
10.09.1984
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