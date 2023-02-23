Мартемьянова (Мельникова Из Котуркуля) Устинья Ульяна Митрофановна

Мартемьянова Устина Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартемьянова Устина Митрофановна

Мартемьянова Устина Митрофановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Трофимович

Рождение ребёнка
05.06.1899

Сын: Мартемьянов Степан Федорович

Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Трофимович

Рождение ребёнка
05.06.1899

Дочь: Елена Федоровна

Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Трофимович

Рождение ребёнка
26.07.1901

Сын: Мартемьянов Ермолай Федорович

Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Трофимович

Рождение ребёнка
31.08.1903

Дочь: Домна Федоровна

Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Трофимович

Рождение ребёнка
13.06.1905

Сын: Мартемьянов Иван Федорович

Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Трофимович

станица Щучинская
Рождение ребёнка
05.09.1907

Сын: Мартемьянов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Трофимович

Рождение ребёнка
05.10.1914

Дочь: Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартемьянов Вмн Федор Трофимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close