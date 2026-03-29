Мартемьянова (Мельникова Из Котуркуля) Устинья Ульяна Митрофановна Вычислено 1869 — найти родственников по фамилии на Familio

Мартемьянова (Мельникова Из Котуркуля) Устинья Ульяна Митрофановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Вычислено 1869

умерла Неизвестно

Супруги
Мартемьянов Вмн Федор Расстрелян В 1921 Г Трофимович1869 г.р.
Дети
Мартемьянов Михаил Федорович21.11.1887 ст. г.р.
Мартемьянов Григорий Федоровч29.09.1888 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.10.1887 ст.

Муж: Мартемьянов Вмн Федор Расстрелян В 1921 Г Трофимович

Рождение ребёнка
21.11.1887 ст.

Сын: Мартемьянов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Расстрелян В 1921 Г Трофимович

Рождение ребёнка
29.09.1888 ст.

Сын: Мартемьянов Григорий Федоровч

Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Расстрелян В 1921 Г Трофимович

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Мартемьянов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Расстрелян В 1921 Г Трофимович

Рождение ребёнка
25.02.1895

Дочь: (Мартемьянова) Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Расстрелян В 1921 Г Трофимович

Рождение ребёнка
07.05.1897

Сын: Мартемьянов Схема Нлб Николай Федорович лесной кондуктор СКВ

Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Расстрелян В 1921 Г Трофимович

Рождение ребёнка
05.06.1899

Сын: Мартемьянов Степан Федорович

Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Расстрелян В 1921 Г Трофимович

Рождение ребёнка
05.06.1899

Дочь: (Мартемьянова) Елена Федоровна

Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Расстрелян В 1921 Г Трофимович

Рождение ребёнка
26.07.1901

Сын: Мартемьянов Ермолай Федорович

Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Расстрелян В 1921 Г Трофимович

Рождение ребёнка
31.08.1903

Дочь: (Мартемьянова) Домна Федоровна

Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Расстрелян В 1921 Г Трофимович

Рождение ребёнка
13.06.1905

Сын: Мартемьянов Иван Федорович

Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Расстрелян В 1921 Г Трофимович

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Рождение ребёнка
05.09.1907

Сын: Мартемьянов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Расстрелян В 1921 Г Трофимович

Рождение ребёнка
16.03.1909 ст.

Дочь: (Мартемьянова) Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Расстрелян В 1921 Г Трофимович

Рождение ребёнка
27.01.1912

Дочь: Мартемьянова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Расстрелян В 1921 Г Трофимович

Рождение ребёнка
05.10.1914

Дочь: (Мартемьянова) Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Расстрелян В 1921 Г Трофимович

Смерть
Неизвестно

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