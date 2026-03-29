Мартемьянова (Мельникова Из Котуркуля) Устинья Ульяна Митрофановна
женский, родилась Вычислено 1869
умерла Неизвестно
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Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Мартемьянов Григорий Федоровч
Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Расстрелян В 1921 Г Трофимович
Дочь: (Мартемьянова) Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Расстрелян В 1921 Г Трофимович
Сын: Мартемьянов Схема Нлб Николай Федорович лесной кондуктор СКВ
Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Расстрелян В 1921 Г Трофимович
Дочь: (Мартемьянова) Елена Федоровна
Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Расстрелян В 1921 Г Трофимович
Сын: Мартемьянов Ермолай Федорович
Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Расстрелян В 1921 Г Трофимович
Дочь: (Мартемьянова) Домна Федоровна
Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Расстрелян В 1921 Г Трофимович
Дочь: (Мартемьянова) Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Расстрелян В 1921 Г Трофимович
Дочь: Мартемьянова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Расстрелян В 1921 Г Трофимович
Дочь: (Мартемьянова) Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Расстрелян В 1921 Г Трофимович