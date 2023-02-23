Мартемьянова (Мельникова Из Котуркуля) Устинья Ульяна Митрофановна

Мартемьянова Устина Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Трофимович
Рождение ребёнка
05.06.1899
Сын: Мартемьянов Степан Федорович
Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Трофимович
Рождение ребёнка
05.06.1899
Дочь: Елена Федоровна
Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Трофимович
Рождение ребёнка
26.07.1901
Сын: Мартемьянов Ермолай Федорович
Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Трофимович
Рождение ребёнка
31.08.1903
Дочь: Домна Федоровна
Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Трофимович
Рождение ребёнка
13.06.1905
Сын: Мартемьянов Иван Федорович
Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Трофимович
станица Щучинская
Рождение ребёнка
05.09.1907
Сын: Мартемьянов Михаил Федорович
Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Трофимович
Рождение ребёнка
05.10.1914
Дочь: Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Мартемьянов Вмн Федор Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно